9,7 milyon liralık dev devir! İşte MPİ Süper Loto sonuçları 11 Temmuz 2019

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 612. hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto, her hafta perşembe akşamları düzenlenen, en çok katılım gösterilen, en çok para kazandıran şans oyunu. Devir sınırı olmayan Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş gelecek haftaya devretti. İşte MPİ tarafından açıklanan Süper Loto sonuçları tüm verileri...

11 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 612. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NASIL ALINIYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto; katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.