9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim mi olacak, uzaktan eğitim mi olacak?

Yeni koronavirüs kararlarının alınması sonrası gözler yüz yüze eğitim konusuna çevrildi. En çok da ortaokul 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim mi olacak yoksa uzaktan eğitim mi olacak, konuları araştırıldı. Peki, yüz üze eğitim devam edecek mi?

29 Mart kabine toplantısından çıkan kararlar sonrası vatandaşlar eğit alanındaki yeni kararları merak etti. Peki, ortaokul 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim mi olacak, uzaktan eğitim mi olacak?

ORTAOKUL 9, 10 VE 11. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni önlemler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada, ''Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

"MEVCUT KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak.".