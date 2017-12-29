9, 10 Aralık AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB tarihi... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin 09 Aralık, 10 Aralık tarihlerinde girdiği AÖL sınav sonuç tarihi ve sınav sonuç ekranı haberimizin detayında...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 09 Aralık cumartesi ve 10 Aralık pazar günü düzenlenen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB sayfasına çevrildi. Peki bu sene AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren binlerce öğrenci merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte AÖL sınav sonuçları öğrenme sayfası ve sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylar.

1.DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında açıktan lise okuyan öğrenciler için 9-10 Aralık'ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Binlerce öğrencinin girdiği AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağı bilgisi paylaşıldığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)