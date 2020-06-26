891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı
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891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

Siirt'te yaklaşık 4 ay aradan sonra cemaat, korona virüs tedbirlerine uyarak tarihi Ulu Cami'de cuma namazını eda etti.

891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı
26.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:53

Siirt'te yaklaşık 4 ay aradan sonra cemaat, korona virüs tedbirlerine uyarak tarihi Ulu Cami'de cuma namazını eda etti.

Siirt'te bulunan tarihi Ulu Cami'de yaklaşık 4 ay aradan sonra vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak cuma namazı kıldı. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturttuklarını belirten Ulu Cami imamı Nezir Obut, ibadet esnasında vatandaşların maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Obut, "4 ay geçti ve bugün şükürler olsun ilk cuma namazı tarihi Ulu Cami'de kılındı. Camimizde namaz kılmaya gelenler maskelerini taktılar, seccadelerini getirdiler, belirlenen sosyal mesafeye herkes uydu. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü salgın, bela, veba ve her türlü hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin" dedi.

Namaz kılmaya gelen Zafer Doğrusever adlı vatandaş ise "Buruk da olsa büyük bir mutluluk içindeyiz. Camimizde cuma namazını eda ettik. Bu tüm vatandaşlarımıza ayrı bir mutluluk vermekte. Korona virüsten dolayı uzun bir süreden sonra cuma namazımızı camilerimizde eda edeceğiz. Allah inşallah devamlı bir şekilde camilerimizde cuma namazlarını kılmayı nasip etsin" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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