89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşını çaldılar

26.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşını çalan baba oğul kayıplara karıştı. Tek başına yaşayan yaşlı kadın, faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken, İHA'nın haberinin ardından hayırsever biri, kadının çalınan maaşını verdi. İHA muhabirine gönderilen para yaşlı kadına teslim edildi.



Fatma Adıyamanlı, kapısının önündeki satıcılardan bir çuval patates aldı. Aldığı patates, satıcılar tarafından evine getirildi. Kimliği belirsiz baba oğul oldukları tahmin edilen iki şahıs, dışarıdaki divanın üzerinde oturdular. İçeri giren yaşlı kadın para üstünü cüzdanına koyarken arkasından biri içeri girdi. Kendisine bakan şahsa tepki gösteren Fatma Adıyamanlı, içeri neden girdiğini sordu. Bunun üzerine şahıs elini yüzünü yıkamak için lavabonun yerini sordu. Fatma teyze cüzdanını odasında bırakıp şahsa lavabonun yerini gösterdi. Diğer şahıs ise evin girişinde yaşlı kadını oyaladı. İçerideki kişi ise yaşlı kadının yeni çektiği bin 200 TL maaşı alıp çıktı.



Giden şahısların ardından odasına dönen yaşlı kadın, cüzdanın boş olduğunu fark etti. İki şahsın peşinden giden yaşlı kadın şahısları yakaladı. Ancak şahıslar olayı inkar edip hızla beyaz kamyonete binip kayıplara karıştı.



Daha sonra komşularından gidip yardım isteyen yaşlı kadın durumu jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler evde incelemede bulunarak Fatma Adıyamanlı'dan bilgi aldı. Ekipler şimdi her yerde yaşlı kadının paralarını alıp giden şahısları arıyor.



İHA'nın gündeme getirmesiyle vicdansız iki şahsa tepki gelirken, hayırseverler yaşlı kadına destek olmak için harekete geçti. Haberi gören Mehmet Fındıkkaya isimli hayırsever, yaşlı kadının çalınan bin 200 TL parasını havale yoluyla muhabirimize gönderdi. Muhabirimiz gelen parayı götürüp yaşlı kadına teslim etti. Fatma Adıyamanlı parasına tekrar kavuştuğu için mutlu olurken, parayı gönderen kişiye teşekkür edip hayır dua etti. Parasını çalanlara ise beddua ederek,"İnşallah onlara o parayı yemek nasip olmaz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA