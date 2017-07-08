89 Yaşındaki Şükriye Nineden İmza Günü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Şükriye Yılmaz, 77 yıldır yazdığı 100 şiirini birleştirip çıkardığı "Kader Yolum" isimli kitabı için imza günü gerçekleştirdi.



Yılmaz, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir kafedeki imza töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir kitabı fikrinin, çocukları ve torunlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını söyledi.



İmza gününde emeği geçen dostlarına teşekkür eden Yılmaz, bu kitap için uzun uğraşlar verdiğini dile getirdi.



Şiirlerini yazmaya çocukluktan başladığını anlatan Yılmaz, "Torunlarım düşündüler, 'Biz bir kitap yapalım.' dediler. 'Siz bilirsiniz ama kitap yapacak kadar yoktur.' dedim. Meğer baya biriktirmişim. Hepsini bir araya getirerek 'Kader Yolum' kitabını ortaya çıkardık. Bugün dostlarımla kitabımın imza gününde bir araya gelmek beni çok mutlu etti." diye konuştu.



"Anneannemizin gizli yönlerini kitapla öğrendik"



Yılmaz'ın torunlarından Ergin Bak, bugünün kendileri ve anneannesi için önemli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkesin bilmediği, hatta bizim bile bilmediğimiz anneannemizin gizli yönlerini biz de bu kitap ile öğrendik. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışma içerisinde ailemizin bütün fertlerinin katkısı var. Anneannemizin yaşadıklarının bir bedeli olamayacağı için bu kitabı bedelsiz dağıtmak için bu yola çıktık. 89 koca yılı 2 yılda bir araya getirmeye çalıştık."