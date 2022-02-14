89 yaşında tanınan Kübalı ressam Carmen Herrera, 106 yaşında vefat etti

NEW Uluslararası tanınırlığını 89 yaşında elde eden Küba doğumlu, minimalist görsel sanatçı ve ressam Carmen Herrera'nın 106 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sanatçı Antonio Bechara, basına yaptığı açıklamada, 106 yaşındaki ressam Herrera'nın Manhattan'daki evinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hayatı boyunca soyut çalışmalar yapan Herrera, ilk resmini 2004'te satarak, uluslararası tanınırlığını 89 yaşında elde etti.

Herrera, 2009 yılında verdiği bir röportajda, zorunda olduğu için resim yaptığını ve bunun kendisine zevk veren bir zorlama olduğunu aktarmıştı.

Soyut çalışmalarının keşfedilmesi 60 yıl süren Herrera, hayatında hiçbir zaman para hakkında düşünmediğini, şöhretin kaba bir şey olduğunu ve hayatının son yıllarında çok fazla tanınmaya başlandığını söylemişti.

Herrera'nın düz çizgiler, biçim ve renklerden oluşan minimalist eserleri, Whitney Amerikan Sanat Müzesi, Museum Of Modern Art ve Londra'daki Tate Modern Müzesi'nde sergileniyor.