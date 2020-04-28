89 yaşında korona virüsü yendi
Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.
28.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:59
Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.
Yeni tip korona virüs salgınına yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Hüseyin Aktaş, güvenlik önlemleri arasında evine gönderildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA