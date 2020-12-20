89 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEKİ İSTANBUL'UN EN DAR SOKAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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89 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEKİ İSTANBUL'UN EN DAR SOKAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

20.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:33
89 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEKİ İSTANBUL'UN EN DAR SOKAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'un en dar sokağı olarak bilinen 89 santimetre genişliğindeki Alaylı Sokak Beşiktaş'ta bulunuyor.

İstanbul'un en dar sokağı olarak bilinen 89 santimetre genişliğindeki Alaylı Sokak Beşiktaş'ta bulunuyor. İki insanın aynı anda geçmesinin oldukça zor olduğu sokak havadan görüntülendi. 

Beşiktaş'taki Kuruçeşmece Camii'nin yanında bulunan Alaylı Sokak, İstanbul'un bilinen en dar sokağı. 1980'li yılların başından beri Beşiktaş'ta oturduğunu belirten Ayşe Tolun, "İstanbul'da ya da çoğu eski şehirlerde böyle küçük, dar sokaklar var. Sadece yayalar için yapılmış zamanında. Böyle tarihi yerler var" dedi. Alaylı Sokak'ın en dar sokak olduğunu bilmediğini ifade eden Tolun, "Bugüne kadar bu sokakta hiç başkasıyla karşılaşmadım" şeklinde konuştu.

SOKAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Bir diğer vatandaş Mehmet Güngördü ise buraya daha önce ibadet etmek için camiye geldiğini fakat sokağı yeni fark ettiğini dile getirerek "Hem dar hem de çok küçük bir sokak. Şaşırdım, sokak olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİAyrıca Alaylı Sokak dronla havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü-----------------------------Havadan görüntüler-Alaylı Sokak'tan görüntü-Sokak önünde vatandaşlarla röportaj-Sokakta yürüyen insan görüntüsü-Sokak tabelasından detaylar

-Muhabir anonsu (Halil Sadri Yılmaz)


- Şaşırdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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