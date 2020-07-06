880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.

880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
06.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:26

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.

Uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getiren personellere olan ihtiyacın artış gösterdiğini ifade eden Saraçyakupoğlu, "ABD menşeili bir uçak firmasının 2019 yılı projeksiyon planına göre tüm dünyada 2019 - 2038 yılları arasında 769 bin hava aracı bakım personeli ihtiyacı söz konusudur. Askeri uçak bakım personelinin de eklenmesi ile bu rakamın 880 bin personel olarak belirleniyor. Söz konusu personel ise tüm dünyada birçok onaylı ya da onaylı olmayan okul tarafından yetiştirilecek" ifadelerini kullandı.

ONAYLI OKULLARA DİKKAT!

Havacılık alanında onaylı okullardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının daha fazla olacağını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Bunun nedeni, onaylı okullardaki müfredat ve ders anlatım modellerinin sivil havacılık otoritesi tarafından belirlenen katı çerçevede gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu zorlu süreci üniversitemizin Uçak Bakım ve Onarım Bölümü başarı ile tamamlamış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınarak, onaylı okul statüsü kazanmıştır" diye konuştu.

"HAVACILIK İNGİLİZCESİ GEREKLİ"

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü olarak öğrencilerinin sadece uçak ve uçak donanımları laboratuvarlarında tam teşekküllü mezun olmalarını sağlamanın yanı sıra, İngilizce konusundaki eksikliklerini de giderdiklerini belirten Saraçyakupoğlu, "Bu kapsamda öğrencilerimizin okulda aldıkları yoğun İngilizce derslerine ilave olarak sertifikasyon programları dahilinde 'Havacılık İngilizcesi' dersi alma olanağı da sunuluyor. Böylece hem öğrencilerin İngilizceye daha hakim olması sağlanıyor hem de daha güçlü öz geçmişlerle iş hayatına atılmalarının yolu açılıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez Haber
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü Haber
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu Haber
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Nuri Halife Hafter Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Düğün Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:49:35. #1.14#
title