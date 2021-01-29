88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
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88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi

29.01.2021 08:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:37
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi

TUNCELİ'de rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Hanife Şaşi'ye (88), evinde koronavirüs aşısı yapıldı.

TUNCELİ'de rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Hanife Şaşi'ye (88), evinde koronavirüs aşısı yapıldı. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır kızlarını ve torunlarını göremeyen Şaşi, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki kızım ve torunlarım koronavirüsten dolayı buraya gelemiyorlar. Aşı oldum ve çok mutluyum inşallah herkes aşı olur" dedi.

Tunceli'de yaşayan 70 yıllık evli Hanife (88) Şasi, 80 yaş üstüne uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısını olmak için, rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşuna gidemedi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen sağlık personeli, Şasi'nin evine gitti. Eşi Hüseyin Şasi, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamadan muaf tutulduğu saatte dışarıda olduğu için evinde yalnız olan Hanife Şasi, sağlık kontrolünden geçirilerek, aşılama öncesi bilgilendirildi. Aşı yapılan Şasi, yan etki ihtimaline karşı yarım saat gözetim altında tutuldu.

'VİRÜSTEN DOLAYI BURAYA GELEMİYORLAR'Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden, Hanife Şaşi, koronavirüs nedeniyle uzun süredir çocuklarını ve torunlarını göremediğini belirterek, "Onları çok özledim. İki kızım var. Biri Mersin'de biri de yurt dışında yaşıyor. Virüsten dolayı buraya da gelemiyorlar. Ben aşı oldum ve çok mutluyum. İnşallah herkes de aşı olur" dedi.Aşılamada görev yapan Dr. Burkay Kılıç, günde 10 ile 20 arasında aşı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Hasta yakınlarını arayıp onlardan bilgi alıyoruz. Daha sonra da adreslerini bulup, aşılarını uyguluyoruz. 30 dakika boyunca yanlarında bekliyoruz ve gözetim altında tutuyoruz. Hastaların çoğu bilinçli yaşlı hastalarımız. Konuya tam hakim olmadıkları için başta biraz çekiniyorlar ama daha sonra aşılarını oluyorlar ve mutlulukları göz önüne geliyor"

88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi
88 yaşındaki kadın aşı oldu, çocukları ve torunları için sevindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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