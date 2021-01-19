88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
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88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu

19.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:39
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu

AKSARAY'da, huzurevinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışmasına başlandı.

AKSARAY'da, huzurevinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışmasına başlandı. Huzurevi sakinlerinden İsmail Göçyılmaz (88), şiir okuyup, aşısını oldu. Sağlık çalışanları da Göçyılmaz'ı alkışladı. 

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimine göre, bugün huzurevlerinde kalan yaşlılar ile 90 yaş üstü kişilere aşı yapılmaya başlandı. Bu kapsamında Aksaray'da Kadir Üçyıldız Huzurevi'nde kalanlar aşılandı. Huzurevi sakinlerinden İsmail Göçyılmaz, aşı olmadan önce 'Şehitler ölmez. Bu vatan bölünmez. Aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti. Var olsun başkanlarımız. Var olsun askerlerimiz' dizelerinden oluşan şiiri okuyup, aşısını oldu. Sağlık çalışanları da Göçyılmaz'ı alkışladı. 

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, geçen hafta itibarıyla risk grupları kapsamında sağlık personeline aşı çalışmasını başlattıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Türkiye'de eş zamanlı olarak huzurevleri, yaşlı bakım evleri ve burada çalışan personele aşı çalışmasını bugün başlattıklarını anlatan Yeşildağ, "İlimizde aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu gruplardaki vatandaşlarımız risk grubunda olduğu için burada aşı çalışması yapıldı" diye konuştu.


88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu
88 yaşındaki İsmail amca, şiir okuyarak aşı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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