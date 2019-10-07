88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

07.10.2019 16:54

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 88 yaşındaki hasta Tası Demir, özel hastanede yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, yaptığı açıklamada, hastanın kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastayı acilen ameliyata aldıklarını belirten Doğan, "Teyzenin kalın bağırsağını tıkayan timürel bir kitle vardı. Kalın bağırsağının yaklaşık yarısını kaplayan bu kitleyi ameliyatla çıkardık. Hastamızın şu an sağlık durumu iyi." dedi.

Mehmet Hüseyin Demir, annesini başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA