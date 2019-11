88 kilo verdi tiyatroda rolleri bile değişti

12.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:17

İZMİR'de yaşayan ve iki yıl önce 176 kiloya ulaşan Mümtaz Önal (38), mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 88 kiloya indi. Önal, tiyatro oyunlarında rollerinin bile değiştiğini söyleyerek, "Eskiden biraz daha tonton, biraz daha sevecen rollerde oynuyordum. Yeni halimle dinamik ve aktif roller de üstleniyorum" dedi.

İzmir'de bir GSM şirketinde satış yöneticisi olarak çalışırken hızla kilo almaya başlayan Mümtaz Önal, 176 kiloya kadar ulaşınca bedenini değiştirmeye karar verdi. Kilolarından çok rahatsız olduğu için hem özel hem iş hayatında mutsuz olduğunu söyleyen Önal, mide küçültme ameliyatının ardından 88 kilo verdi. Kilolarından kurtulunca işini değiştirip bir gayrimenkul şubesi açan Önal, her salı 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor ve deneyimlerini aktardığı bir de kitap yazıyor. Daha önce defalarca diyet ve spor yaparak zayıflamak istediğini anlatan Mümtaz Önal, kesin çözümün mide küçültme ameliyatı olduğuna karar verdi. Profesyonel olarak basketbol oynadığını söyleyen Önal, "Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde basketbol oynarken ayağım kırıldı. Üniversiteye ara verip İzmir'e gelmek zorunda kaldım. Spora alışmış bir vücudum varken devamlı kilo almaya başladım. İlk eşimden ayrıldım. Sürekli hazır yiyecekler tüketiyor ve doymuyordum. Devamlı diyet yapıyordum. En fazla 25 kilo verdim ama 35 olarak geri aldım. Güncel yaşantım zorlaşmaya başladı" dedi. İki yıl önce radikal bir karar alıp hayatında bir çok şeyi değiştirmeyi istediğini kaydeden Önal, ameliyata girdiğinde 176 kilo olduğunu belirterek midesinin yüzde 87'sinin alındığını anlattı. Önal, "Değişime bedenimden başlamam gerekiyordu. Ailem bana destek oldu. Mutsuz olduğumun farkındaydılar. Midemin yüzde 87'si alındı. Kalan yüzde 13 ile de yaşayabiliyormuş insan" diye konuştu.

SIRADA DERİ GERDİRME OPERASYONU VARDoktorunun verdiği programa kusursuz uyduğunu ve yaklaşık 1 yıl içinde fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Mümtaz Önal, şunları anlattı: "Birinci yılın sonunda 92 kiloya kadar inmiştim. Şimdi ise 88 kiloyum. Mide çok kolay büyüyen bir organ olduğu için hemen kilo alıyorsunuz. Yasakları çiğnememek gerekiyor. Günde 5 litre asitli gazlı içecek içerdim. Bir yıl boyunca hiç asitli içecek tüketmedim. Hiç hamur işi yemedim. Sadece et yedim. Ameliyattan sonrası çok zordu. Annem bir ay boyunca yanımdaydı. Sadece sıvıyla besleniyordum. Ameliyattan 1 ay sonra patates püresi yedim. Psikolojik olarak çok zordu. Canınız çekiyor ve yiyemiyorsunuz. Eskiden bir öğünde 5- 6 porsiyon yiyebilen biriyken midem kibrit kutusu kadar kalınca iki köfteyle doymaya başladım. Şu anda 176 bölü 2'yim, yani benim yarım gitti. Şu anda üzerimde deri fazlası var. Deri gerdirme operasyonu düşünüyorum. 2020'nin yaz aylarında onu da yaptıracağım."Bir şirkette maaşlı çalışırken gayrimenkul sektörüne giren ve 1 yıl emlakçılık yaptıktan sonra aynı alanda kendi ofisini açan Mümtaz Önal, 60 kişilik bir ekiple çalışıyor. Güne çok erken başladığını ve saat 06.00'da uyanıp spor yaptığını anlatan Önal, "06.40 benim mottom. 06.40'da işimin başında oluyorum. İş ortaklarımı bekliyorum. Her gün 4,5 saat uyuyorum. Geçmiş satış pazarlama tecrübelerimden de yararlanarak bir kitap yazmaya başladım. 'Gayrimenkul satışının şifresi 06.40' adlı kitabım nisan- mayıs aylarında yayınlanacak" diye konuştu. 7 yıldır bar tiyatrosu konseptindeki 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubunda rol alan Önal, tiyatroda da rollerinin değiştiğini vurgulayarak. "Eskiden biraz daha tonton biraz daha sevecen rollerde oynuyordum. Aynı kişi aynı rolde bile daha sert ve gergin durabiliyor. Az terliyor daha az heyecanlanıyorum. Dinamik ve aktif rollerde oynayabilirim" diye konuştu.HEDEFİ ÖMÜR BOYU ZAYIF KALMAKMümtaz Önal'ın tüp mide ameliyatını yapan obezite cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mehmet Yalım Uçtum da tüp mide ameliyatının dünyada obezite tedavisinde altın standart olarak kabul edildiğini söyleyerek etkisi ve hastalara sağladığı yeni yaşam umudu sayesinde giderek daha popüler hale geldiğini vurguladı. Bu ameliyatların morbit obez olan hastalara önerildiğini kaydeden Dr. Uçtum, midenin küçültülmesi ve gıda alımının kısıtlanması sonucu yaklaşık 1 yıl içinde fazla kiloların tamamen verilebildiğini söyledi. Midenin yüzde 80 civarında küçültüldüğüne dikkat çeken Uçtum, geriye kalan yüzde 20'lik kısımla hastaların beslenmesini sürdürdüğünü anlattı. Uçtum, "Bu ameliyata kişinin vücut kitle endeksine göre karar verilir. Bu değer 35'in üzerinde olduğunda, yandaş hastalık aramaksızın, kişi bizim aday hastamız olur. Bu ameliyatlar doğru hastada ve doğru ellerde yapılmalıdır. Bu ameliyatın da her ameliyatta olduğu gibi riskleri vardır. Bu yüzden ameliyat öncesi tedavinin kapsamıyla ilgili kişinin bilgilendirilmesi gerekir. Dikkat edilmezse olumsuz sonuçlardan mutlaka haberdar olmalılar" dedi. Ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay boyunca diyet uygulanması gerektiğini ifade eden Uçtum, midede bir yara oluştuğunu ve güvenli süreyi tamamlayıncaya kadar sıvı ve gıdaların püre şeklinde tüketilmesi gerektiğini hatırlattı. Hastaların ameliyattan 3-4 saat sonra kendi ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Uçtum, 88 kilo veren Mümtaz Önal ile ilgili şunları anlattı:

"Mümtaz Bey bize geldiğinde hem sosyal hem psikolojik hem de sağlık açısından son derece yaralı vaziyetteydi. Kendisine böyle devam ederse işin nereye varacağından bahsedip yaşam risklerini ele aldık. Kapalı şekilde tüp mide ameliyatı uyguladık. Mümtaz bey bilinçli bir hastamızdı. Şimdi de yaşamına özgüvenli bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz onu ideal kilosuna getirmekti. 1.80 boylarında 176 kilo olduğunu düşündüğümüzde hastamızın 85-90 kilo fazlası vardı. Ona bu kiloyu kaybettirdik. Bu ameliyatlar 1 yıl kilo verdirir, 2'nci yıl bu kiloyu korursunuz ama her zaman hedefimiz artık zayıf olarak ömür boyu yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bunun da etkisi psikolojiktir. İştahı yerine gelince daha fazla miktarda yiyebilir ama hastanın aklına eski 176 kilo olduğu zaman geldiğinde kendini frenler. Şu anda Mümtaz Bey'de bu etki var. İstese yer ve kilo alır. Biz tüm hastalarımıza doğru beslenmeleri konusunda bir eğitim de veriyoruz."

