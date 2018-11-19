88. İlçe Danışma Meclisi Gerçekleşti

Karamürsel Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen 88. Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi düzenlenen program ile bu akşam düzenlendi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım katıldığı toplantıda kendisine AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe teşkilat üyeleri ve AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayları eşlik etti.

Açılış ve selamlama konuşmalarını yapan İlçe Başkanı Recep Demirel, Yaklaşan Yerel seçimlerde Aday Adayı olarak çıkan isimleri tebrik ederek, AK Parti ailesinin birlikte güçlenerek ilerleyeceğinin altını çizdi. İlçe Başkanı Recep Demirel'in konuşmalarının ardından Kürsüye çıkan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, coşkulu kalabalığa konuşmasını gerçekleştirdi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım konuşmasında 2019'da yapılacak seçimin ardından aynı heyecan ve özveri ile yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Yapılan projelerin altını çizen Başkan Yıldırım, bu eserlerin Karamürsel'e kazandırılmasında sadece kendisinin değil tüm AK Parti ailesinin imzası olduğunu belirtti. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın konuşmalarının ardından diğer Aday Adaylarının kendilerini tanıtması ve konuşmalarını yapmaları için 10'ar dakikalık konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektiren Karamürsel AK Parti teşkilatları 2019 Yerel seçimlerinde güçlü duruşlarını ve samimiyeti ortaya koydular.