02.09.2019 16:34

- 88. İEF'e geri sayım

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 6 Eylül'de açılacak ve bu kez 88. kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı için, "Çok yoğun geçecek günler yaşayacağız. Bir anlamda Türkiye'nin nabzı burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek" dedi.

İEF'in 88. kez kapılarını açacak olmasından dolayı gerçekleşen basın toplantısı Kültürpark'ta yapıldı. 6-15 Eylül tarihleri arasında açık olacak olan fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkesi Hindistan, onur konuğu il de ilk kez İstanbul seçildi. İEF'in tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin Uluslararası Ticaret Odası, Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yinghui ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.

"6-15 Eylül arasında çok yoğun geçecek günler yaşayacağız" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir anlamda Türkiye'nin nabzı burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek. Sahnelerde, salonlarda, açık alanlarda gerçekleşecek kültürel sanatsal etkinlikler dışında çok önemli bir ticari zemin de oluşturacak. İş görüşmeleri yapılacak. Çin ile gerçekleşecek bir buluşma yapacağız. Çin, dünyanın en hızlı büyüyen ve önderlik üstlenen ülkesi belki de. Kara, hava ve deniz demiryolları üzerinden İpek Yolu'nun yeniden inşası önümüzdeki yıllara damga vuracak çok önemli bir gelişme. İzmir, 'Bir Kuşak Bir Yol" projesinin en büyük duraklarından biri olmaya taliptir. İzmir, Akdeniz çanağı ve Doğu arasında kalp vazifesi görecektir. Doğu'nun değerlerini Batı'ya, Batı'nın değerlerini Doğu'ya taşıyacaktır. Bugün miladı olacak buluşma Çin ve Türkiye açısından kardeş kentler açısından da çok anlamlı bir buluşmadır" dedi.

Çin ile gerçekleştirilecek iş birliği zemininin birçok sektörde kendini göstereceğini de ifade eden Başkan Soyer, "Özellikle telekomünikasyon, yapay zeka, akıllı kent, asansör sistemleri gibi birçok alanda, sanıyorum 62 alanda Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Bu iş görüşmeleri 5-6 Eylül'de gerçekleşecek. Bu fuarın Çin dışındaki önemli paydaşlarından biri, odak ülkesi Hindistan olacak. İzmirli firmalar, oradaki büyük şirketlerle görüşecek. Çok önemli yatırım olanakları sunulacak. Dolayısıyla, özellikle yaklaşık 39 ülkeden 180 civarında delegasyon katılacak. Bu görüşmeler çok verili gerçekleşecek. Türkiye'den 21 kentimiz misafir olacak. İstanbul ve Kahramanmaraş onur konuğu illerimiz olacaklar. İstanbul ilk kez misafirimiz olacak ve taze kan olarak aramızda bulunacak. Çok heyecanlıyız. 150 yılı aşkın süredir var olan bir belediyenin kurumsallaşmış yapının en önemli faaliyeti olan fuarın hazırlıklarını tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diliyorum çok verimli bir süre geçecektir" diye konuştu.

"9 Eylül'de önemli bir organizasyonumuz var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki orman yangınlarının oluşturduğu hasarın karşılanması için düzenlenecek konsere ilişkin de konuşan Soyer, "9 Eylül'de çok anlamlı bir konser bizi bekleyecek. Çok büyük bir yangın yaşadık. Felaketin yaralarını sarmak için bir organizasyon yapıyoruz. Geçen gün halk meclisinde kararlar aldık. 9 Eylül günü başlatacağımız bu kampanyaya çok önemli sanatçılar destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum, hiçbir şey beklemeden bizim yanımızda olacaklar" ifadelerini kullandı.

"İzmir bir lokomotif olacak"

Yeni uygulamalara dair bilgi veren Soyer, "45 yayınevinin katılacağı bir kitap fuarımız olacak. Misafirlerimizi kitap fuarıyla karşılayacağız. Bu sene bir Kemeraltı sokağı hazırlıyoruz. Oranın unutulan zenginlikleri mutfağı sunulacak. Bu da fuarın bir yeniliğidir. Çok sayıda sokak sanatçısı yer alacak" diye konuştu.

Soyer, "Bu bir başlangıç, bu bir iş birliğine dönüşecek, inanıyoruz. İzmir Türkiye'nin Çin ile olan ilişkilerinde bir lokomotif olacak. 10 yıl önce Pire Limanı ile kaybettiğimiz rolü geri kazanmak istiyoruz. Bu fuar gerçekten ilişkileri düzeltmek için bir milat olma özelliği taşıyor" dedi.

"Fuarın birinci sınıf seviyeye ulaşması hedeflenmiştir"

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Fuar Başkanı Guo Yinghui ise yaptığı konuşmada, "87 yıllık bir geçmişe sahip olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin en eski ve en kapsamlı fuarıdır. Aynı zamanda her yılın en önemli uluslararası etkinliklerinden birisidir" dedi.

Yinghu, ayrıca, "Ülke imajı, fuar alanında Çin ile Türkiye arasındaki ileriye yönelik işbirliği vizyonuna dayanılarak büyük özenle seçilen ürünler; Çin'in gelecekteki uzay istasyonu modeli, Beidou Uydu Konumlandırma Sistemi'nin takımyıldızı modeli, raylı ulaşım araç modelleri, Gökkuşağı Balığı 10 bin metrelik insansız denizaltı aracı modeli olarak dört kategoride sergilenecektir. Bu alanda Çin'in ülke imajını, tanıtıma entegre ederek ileri bilimsel ve teknolojik başarılarının gösterilmesinin yanı sıra, Türkiye'nin her kesiminin Çin'i daha iyi anlamasının sağlanması da amaçlanmaktadır. İkinci olarak, Kurumlar arası işbirlikleri alanında Çin ve Türkiye'nin tamamlayıcı avantajlarına dayanılarak tanınmış dev kurumlar davet edilmiştir. Birinci sınıf kurumların seçilmesi ile fuarın birinci sınıf seviyeye ulaşması hedeflenmiştir. Ortak ülke Çin'in standardına yakışır, ikili ekonomik ve ticari işbirliklerinde somut başarılar elde etmeyi de teşvik edecektir. Üçüncü olarak, yerel işbirlikleri alanında, Şangay ve Chengdu yerel hükümet yönetimlerinin organize ettikleri firmalar davet edilmiştir. Böylelikle Çin ile Türkiye arasındaki işbirliği merkezi ve yerel olarak iki seviyede geliştirilecektir. Fuar sırasında Chengdu Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği anlaşması imzalanacaktır" şeklinde konuştu.

İzmirlileri neler bekliyor?

İzmir; 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. "Fuardayız" sloganıyla misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da 100 binleri ağırlayacak. İEF, 88. yaşında Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olma misyonunu da İzmir İş Günleri ile sürdürecek. 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılarda "Bir Kuşak Bir Yol" adı verilen modern İpek Yolu projesinin mimarı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere toplam 39 ülke yer alacak. Türkiye ve katılımcı ülkeler, uluslararası yatırım fırsatlarının nabzını tutacak.

Uluslararası katılım göz dolduracak

İzmir Enternasyonal Fuarında uluslararası katılımlar 6 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, büyük bir katılımla Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak. 60'ın üzerinde firmayla gelecek Çin Halk Cumhuriyeti, teknolojiyi İzmir'e taşıyacak. Çin'in kendine has özelliklere sahip Çin Devlet Sirki de 6 ve 7 Eylül'de İzmirlilerle buluşacak. 1/A Holünde ziyaretçileri bekleyecek odak ülke Hindistan da 40'ın üzerinde firmasını fuara getiriyor. Ayrıca 2 No'lu Hol'de Endonezya, Benin, Çin Halk Cumhuriyeti, Gambiya, Gana, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamerun ve Sudan da bulunacak.

İstanbul ve Kahramanmaraş "odak nokta" olacak

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez Onur Konuğu İl olarak yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışa katılacak. "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'e renk katacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.

Türkiye bu konserleri konuşacak

Yeraltı otoparkı üzeri çim alanda kurulacak olan Çim Konserleri Sahnesinde, 6 Eylül'de Goran Bregovic, 7 Eylül'de Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise bir başka şölene dönüşecek. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarında yok olan ağaçların tekrar var olmasına destek için düzenlenecek İzmir Tek Yürek Orman Konserinde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül günü Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Edis, 14 Eylül'de Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserlerinde olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarında geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül Pazar günü Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.

Zeki Müren unutulmadı

Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. Sanatçıları dinlemek isteyen hayranları, biletinial.com'dan bilet temin edebilecek. İzmir Enternasyonal Fuarı dendiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, "Canım Egeme Saygımla Geldim" pankartıyla akıllara kazanan Sanat Güneşi Zeki Müren ise fuarda özel bir programla anılacak.

Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler İzmir Fuarında

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Kitap Sokağı, Lozan Kapısından Kaskatlı Havuz'a kadar uzayacak. Edebiyatla ilgili etkinlikler, Yüz Yüze Sohbetler adı altında Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi önünde kurulacak sahnede olacak. Birçok önemli kalem sevenleriyle burada buluşacak.

İsmet İnönü Sanat Merkezi de 7-15 Eylül tarihleri arasında sanatı ve sanatçıyı tiyatro severlerle buluşturarak fuar gecelerini zenginleştirecek. Sinema Burada Festivali, 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni ile kapılarını açacak. İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin en büyük tarihi açık hava çarşısını "Kemeraltı Sokağı" adı altında ağırlayacak. Etkinlikler kapsamında 4 No'lu Hol'de dünyanın en büyük E-spor organizasyonu olan ESL'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak. Sokaklar ise sokak gösterileriyle şenlenecek. Birçok spor aktivitesi, Kültürpark'ın eşsiz doğasında misafirlere nefes aldıracak. Fuarda çocuklar da unutulmadı. Birbirinden özel etkinlik İEF'de çocukları bekliyor.

Fuar giriş ücretleri

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00-23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri'nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül günü elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısını kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile "temassız" özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayan vatandaşlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve iki girişlik kartlar alabilecek.

Kaynak: İHA