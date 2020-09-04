88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!
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88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!

Güvenlik görevi olabilmek için gerçekleşen Özel Güvenlik Sınav Sonuçları bugün açıklanacak. ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!
04.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:07

Özel Güvenlik Görevlisi alımları için gerçekleştirilen 88. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyo.Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgi bulunmazken sonuçların bugün içerisinde erişime açılacağı biliniyor.

88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!

Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma.

ÖGG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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