870 hektarlık Ladik Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Canlı hayatı risk altında olan gölün yüzde 45'inde inekler otluyor

Su seviyesi 4,5 metreden 80 santimetreye kadar düştü, turna balığı sayısı azaldı

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 870 hektarlık Ladik Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Göldeki su seviyesi 4,5 metreden 80 santimetreye kadar düştü, turna balığı sayısı azaldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, yüzer adaları ve turna balığı ile tanınan 870 hektar büyüklüğündeki Ladik Gölü'nde su seviyesi her geçen yıl düşmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede göldeki su seviyesi 4,5 metreden 80 santime kadar düştüğü belirlendi. Göldeki yüzen adalar kaybolurken, turna balığı da oldukça azaldı.

Ladik Gölü'ndeki su seviyesinin 4,5 metreden 80 santimetreye düştüğünü belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat, önlem alınmadığı takdirde gölün kuruma tehlikesi ile karşıya olabileceğini söyledi. Erozyon ve sulama için kullanılan sudan dolayı su seviyesinin düştüğünü belirten Prof. Dr. Nazmi Polat, göl tabanının yüzde 45'inde artık ineklerin otladığını ifade etti. Polat, Çekilen suyla birlikte yüzer adaların tabanla birleşerek yok olduğunu, kuş popülasyonu ve balık faunasınının ise yok olma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

"Kalan kısımda çok ciddi balık ölümleri gerçekleşmiş"

Polat, "Göldeki arazi çalışmalarımız neticesinde gölün en derin yerinde su ölçüsünün 80 santimetre olduğu gördük. Sucul canlılar için yok olma sınırının yaklaştığının çok ciddi bir işareti. Ladik Gölü, baraj gölü haline getirilmeden önce 4,5 metre derinliğe sahip bir göldü. Daha sonra baraj gölü yapıldıktan sonra, özellikle yağmur ve kar sularının biriktirilip tarıma uygun arazilerin sulanması maksadıyla depolanan suyun o bölgede kullanılması planlanmıştı. Planlanan şekilde depolanan suyun kullanılmasının hiç bir sakıncası yoktu. Ancak erozyon ve diğer faktörler sebebi ile göl alanı dolduğu için sulama maksadı ile çekilen su göldeki derinliği her geçen gün biraz daha azalttı. Şu anda 80 santimetrelik bir su ve göl tabanının yaklaşık yüzde 45'i ineklerin otladığı sahalar haline dönüşmüş. Kalan kısımda çok ciddi balık ölümleri gerçekleşmiş. Eğer su rejimi göldeki bu derinlik dikkate alınmadan devam edilirse Türkiye'de kuruyan Akşehir Gölü, kurumakta olan Eber Gölü, Burdur Gölü gibi maalesef, doğaya farklı bir güzellik arz eden Ladik Gölü'nün de kısa bir zaman sonra kuruyan göller arasına katılması kaçınılmaz gibi gözüküyor" dedi.

"Yakın bir gelecekte 'eskiden burada bir göl vardı' deriz"

Ladik Gölü'nün Türkiye'de eşsiz güzellikteki yerlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Nazmi Polat, "Ladik Gölü'ndeki yüzer adalar şu anda tabanla birleşmiş durumda. Yüzer adaların özelliği; o bölgedeki kuşlar üreme dönemlerinde yüzer adaların üzerinde kuluçka yapmak üzere ve yuva kurmak suretiyle nesillerini devam ettiriyorlardı. Şimdi o kuşların Ladik Gölü'ne gelme sebepleri ortadan kalktı. Çünkü yüzeler adalar kalmadı. Onun için çok acil bir şekilde göldeki su derinliğinin 2,5 metrenin altına inmeyeceği bir su rejimine kavuşması gerekir. Yoksa yakın bir gelecekte 'eskiden burada bir göl vardı' deriz. Gölle birlikte sucul hayat can çekişiyor. Sucul hayatın özellikle balıklar açısından çok ciddi bir tehlikesi var. Ladik şehrimizin evsel atıkları arıtımsız bir şekilde deşarj olmaya devam ediyor. Sur rejimi ile ilkbaharda genişleyen alanlarda yumurtlayan balıkların yavruları, aynaya ulaşmadan su çekilmeye başladığı için büyük bir kısmı tahrip oluyor. İstilacı balık türlerindeki artış zaten balık faunasını yok olmaya doğru götürüyor. Ladik Gölü için karakteristik olan turna balığının sayısında son yıllarda çok ciddi bir azalma gözükmekte. Şu anda yavru turna balığının görülmediğine şahit olmaktayız. Yavrunun olmadığı bir ortamda o balığın hayatını sürdüremediği ortada" diye konuştu.

"3 ay içerisinde derinliği 80 santime kadar düştü"

Ladik Gölü'nde balıkçılık yapan Aydın Düzenli ise, "Ben bu gölde balıkçıyım. Bu göl doluyken yaklaşık 5 metre derinliğine ulaşıyor. Mayıs ayından sonra gölün suyunu Amasya'ya aktarıyorlar. Bu sefer su aktarıldığında 3 ay içerisinde derinliği 80 santime kadar düştü. Buradaki balıklar da suyun 80 santime düşmesi nedeniyle açıkta kalarak öldü. Su çekilince altındaki yeşil alan da meydana çıktı. Her yıl bu gölün suyu 1 metrenin altına düşüyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekir" şeklinde konuştu.

Ladik Gölü'nden beslenen Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde de sular büyük oranda çekilmişti.