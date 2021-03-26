87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı

87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu'nun ördüğü çoraplar Tunceli'de Mehmetçiğe ulaştırıldı, askerlerde teşekkür mektubu yazdı.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza

87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu'nun ördüğü çoraplar Tunceli'de Mehmetçiğe ulaştırıldı, askerlerde teşekkür mektubu yazdı.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 7 çocuk 29 torun sahibi 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, askerlere hediye etmek amacıyla çorap ördü. Nine, ördüğü 20 çift çorabı İl Jandarma Komutanlığı'na teslim ederek, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli Pülümür'deki Mehmetçiğe ulaştırılmasını istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan yün çoraplar, Tunceli'nin Pülümür ilçesine ulaştırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kocatepe Karakolu'nda vatani görevini yapan Mehmetçiklere çoraplar teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Ordu ili Korgan ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Şahinde Teyze'mizin örmüş olduğu ve Pülümür İlçe Janandarma Komutanlığına gönderdiği çoraplar, Kocatepe Karakolu'nda vatani görevini yapmakta olan askerlerimize ulaştırıldı. Askerlerimiz de Şahinde teyzemize teşekkür mektubu gönderdiler. Var olsun bizi var edenler.Yüreğimiz ısındı. Ellerin dert görmesin Şahinde teyze"denildi. - TUNCELİ

87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı
87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı
87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:52:59. #1.14#
title