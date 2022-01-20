87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aydemir köyünde solunum sıkıntısı çeken Durriye Demiray (87) adlı kadın için UMKE ekipleri seferber oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, karla kaplı yolları aşarak hasta kadına ulaştı. Ekipler, ulaştıkları hasta kadına evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, UMKE ekiplerine dondurucu soğuk ve yolların kardan kapalı olmasıyla köye gelerek hastalarını en kısa sürede hastaneye yetiştirdikleri için teşekkür etti. - SİİRT

87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kurtalan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haber

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