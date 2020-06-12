- 87 yaşında Korona virüsü yenerek taburcu oldu
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- 87 yaşında Korona virüsü yenerek taburcu oldu

- 87 yaşında Korona virüsü yenerek taburcu oldu Gaziantep'te korona virüs tedavisi gören 87 yaşındaki Güzide Gezgiç, virüsü yenerek tedavi gördüğü özel hastaneden alkışlarla taburcu oldu.

12.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:18

- 87 yaşında Korona virüsü yenerek taburcu oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüs tedavisi gören 87 yaşındaki Güzide Gezgiç, virüsü yenerek tedavi gördüğü özel hastaneden alkışlarla taburcu oldu.

Gaziantep'te yaşayan 87 yaşındaki Güzide Gezgiç 28 Mayıs tarihinde nefes darlığı, ateş ve öksürük şikayetleri ile Gaziantep'teki özel bir Hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisi konulan hasta, hemen tedavi altına alındı. Hasta, yoğun tedavinin ardından hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Taburculuğu sırasında kendini çok iyi hissettiğini belirten Gezgiç, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Zamanında yapılan tedaviler ve yakın takip oldukça önemliydi"

Özel bir hastanede İç Hastalıkları Uzmanı Doktoru olarak görev yapan Murat Polat, "Hastamız bize başvurduğunda öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi korona virüs enfeksiyonuna ait yoğun şikayetleri bulunmaktaydı. Önceden belirlenen tedavi protokollerinde hızlıca tedavisine başlandı. Bu hastalığın özellikle 65 yaş üstündeki hastalarda ağır seyretmesi ve ölümlerin en fazla bu yaşta görülmesi nedeniyle 87 yaşında olan hastamızın takip ve tedavisi bizim için daha da önemliydi. Zamanında yapılan tedaviler ve yakın takip ile hastamızın durumunu anlık değerlendirdik. Aile bireylerinin olumlu moral ve motivasyonu ayrıca pandemi servisinde çalışan hemşirelerimizin gayreti ile hastamızı iyileştirmeyi başardık. Taburcu ettiğimiz hastamızın kontrollerinde de önemli bir duruma rastlamadık. Hastamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" diye konuştu.

- 87 yaşında Korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

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