87 yaşında Covid-19'u yendi
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87 yaşında Covid-19'u yendi

06.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:33

87 yaşında Covid-19'u yendi Sivas'ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteği ile Dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

87 yaşında Covid-19'u yendi

SİVAS - Sivas'ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteği ile Dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

Sivas'ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu'na Covid-19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19'u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

87 yaşında Covid-19'u yendi
87 yaşında Covid-19'u yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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