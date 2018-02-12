87 Milyon Euroluk Hibeye Başvurular Başladı
TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek.
TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek
Kaynak: Dunya.com