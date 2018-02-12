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87 Milyon Euroluk Hibeye Başvurular Başladı

TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek.

87 Milyon Euroluk Hibeye Başvurular Başladı

TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek

Kaynak: Dunya.com

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