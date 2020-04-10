87'lik İbrahim dede koronayı bir haftada yendi Erzurum ili Tortum ilçesi Söğütlü köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Özmen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavinin olumlu sonuç vermesinin ardından taburcu edilerek 112 ekiplerince köyüne götürüldü.

Erzurum ili Tortum ilçesi Söğütlü köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Özmen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavinin olumlu sonuç vermesinin ardından taburcu edilerek 112 ekiplerince köyüne götürüldü.

Nisan ayının ilk günü yüksek ateş öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum bölge eğitim hastanesine getirilen ve covid teşhisi konan İbrahim Özmen'in (87) tedavisi tamamlanarak hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde evine gönderildi.

Hastanede tedavi gördüğü esnada mevcut hastalıklarının yanında prostat hastası olan İbrahim Özmen yatağına idrarını kaçırarak yatağının kirletince bunu kimseye fark ettirmeden elbisesi ile temizlemeye çalışırken hemşirelerin tedavi için odaya girmesiyle fark edildi.

Hemşirelerin 'Amca biz gereğini yaparız neden böyle bir şey yaptın' demesi üzerine 'Size ve devlete yeterince yük oldum istemeden devletin malını kirlettim ondan' cevabını vermesi üzerine durum hastane başhekimliğine bildirildi. Başhekimlik tarafından İbrahim amcaya takım elbise ve pijama yanında bir çok ihtiyacını karşılanarak sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA