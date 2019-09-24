87. Dil Bayramını birlikte kutluyor

24.09.2019 10:51

Kutlamalar üç günle sınırlı kalmayıp okullarda öğrenci, öğretmenlerle ve İzmir halkıyla çoğaltılarak sürdürülecek

Dil Derneği ile Konak Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 87. Dil Bayramı töreni; 26 Eylül 2019 Perşembe günü, 'Türkçe Taşı'nda, saat 13.30'da, 27 Eylül Cuma günü de Konak Türkan Saylan Kültür Merkezinde, saat 13.30'da kutlanacak. Türkçeye Emek Ödüllerinin de verileceği87. Dil Bayramı açış konuşmalarını Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yapacak. Türkçeye Emek Ödülleri bu yıl, Dr. Hidayet Sayın ve Prof. Dr. Şadan Gökovalı'ya değer görüldü. Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen, 87. Dil Bayramı'nın tarihçesi hakkında şu hatırlatmada bulundu: "Mustafa Kemal Atatürk, 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nu, tüzelkişiliği olan bir dernek olarak kurmuş ve Dil Devrimini başlatmıştır. Türk Dil Kurumu (TDK), Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ilk Türk Dili Kurultayını 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayında toplamıştır. Bilim ve sanat insanlarının yanı sıra yurdun her yerinden, her inanç ve kökenden yurttaşların da katıldığı kurultayda 26 Eylül, 'Dil Bayramı' olarak kabul edilmiştir. Dil Derneği Atatürk'ün DilDevrimi yolunda attığı adımları sürdüren, dilimizin gücünü, varsıllığını koruması, geliştirmesi için çalışan, bir dernektir. İzmir Dil Derneği üyeleri olarak 2001 yılından başlayarak Dil Bayramını İzmir'de de kutluyoruz."

ÜÇ GÜNLE SINIRLI DEĞİL

Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen, bu yıl 16. İzmir Türkçe Günleri izlencesinin üç gün ile sınırlı kalmayacağına dikkat çekti. '19 Mayıs' coşkusunun '23 Nisan' sevincine bağlandığı 100. yılları yaşadığımızı belirterek, "Konak Belediyemiz ile sürdürdüğümüz bu bayram kutlaması coşkusunu, okullarımızla, öğrenci ve öğretmenlerimizle, yurtsever İzmir halkının katılımıyla çoğaltmak, paylaşmak amacındayız. Katılımınızla, desteğinizle, katkılarınızla 26-27-28 Eylül 2019 günlerinde 87. Dil Bayramını kutlayacağız. Türkçeye Emek Ödüllerinin verileceği 87. Dil Bayramı törenlerine katılımınızla Atatürkçü düşünceye inancımız,87. Dil Bayramı coşkumuz katlanacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler