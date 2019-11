24.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:51

86 yaşındaki öğretmene öğrencilerinden vefa

Öğrencileri, 86 yaşındaki emekli öğretmen Necati Levent'i öğretmenler gününde unutmadı

SİVAS - Öğrencileri, 86 yaşındaki emekli öğretmen Necati Levent'i öğretmenler gününde unutmadı.

Öğrencileri, tarihi Sivas Lisesinde uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 86 yaşındaki Necati Levent'i, 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadı. Levent'i, evinde ziyaret eden öğrencileri eski günleri yad etti. Ziyaretine gelemeyen öğrencileri ile görüntülü telefon görüşmesi yapan Levent, duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlik görevini 56 yıl yürüten Levent, bu sürede yaklaşık 25 bin öğrencisi olduğunu söyledi.

Öğretmenlerini ziyaret ederek geçmiş günleri hatırladıklarını belirten Cüneyt Ergörün, "Ailemizden sonra bu güne gelmemizde en büyük emeği olan öğretmenimizi ziyaret ettik, ellerini öptük. Bu vesile ile üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Vefat eden öğretmenlerimizi de rahmet diliyorum" dedi.

Necati Levent, öğrencilerinin kendini ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu belirtip,"24 Kasım'ı ben dört gözle bekliyordum. Bütün öğreten arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Her biri can siperhane çalışıyor. Ben tahmin ediyorum ki her öğretmen, öğrenci nezlinde çok kıymetlidir. Çünkü öğretmen bilgi veriyor ve her türlü hayatında öğrencilerine destek veriyor. Öğretmenlik gerçekten güzel bir meslek. Bizim Türk milleti de öğretmenlerine aşıktır. Öğrencilerimin evime kadar gelerek beni ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Yeniden Dünyaya gelmiş gibi oldum "dedi.

