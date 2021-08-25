86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
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86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor

86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'da 86 yaşındaki Kemal Aker, köyde yetiştirdiği meyveleri satarak geçimini sağlıyor.

Karapınar'da 86 yaşındaki Kemal Aker, köyde yetiştirdiği meyveleri satarak geçimini sağlıyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışan Kemal Aker gençlerde çalışmanın yaşının olmadığını gösteriyor.

Yeşilyurt Mahallesindeki bahçesinden topladığı meyveleri satan Kemal Aker, 7 çocuğundan 4'ünü okutmanın gururunu yaşıyor.

Fakir bir alenin çocuğu olduğunu söyleyen Kemal Aker, "Babamla tarlada çalışırdık. Kuru soğan ve ekmekle yıllarımız geçti. İnşaat ustalığına başladım. Aynı zamanda köye meyve ağaçları ektim. Zamanla onla büyüdü ve meyve verir hale geldi. Elma, armut, kiraz gibi çok sayıda ağacım var. Emekli olduktan sonrada meyve satarak çalışamaya devam ettim. Çocuklarımdan dört tanesini okuttum. Yaşıma rağmen çalışmaktan mutluyum. Gençlerimizde çalışmalı üretmeliler. Sağlığım yerinde olduğu sürece de çalışacağım." diye konuştu.

Kendi bahçesinde doğal olarak yetiştirdiği meyvelerin çok lezzetli olduğunu söyleyen Aker, vatandaşların da ilgi gösterdiğini belirtti.

86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
86 yaşındaki Kemal Aker çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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