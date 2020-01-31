86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi
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86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

SİVAS'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı.

31.01.2020 08:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 08:00
86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı. 1993 yılında 'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların ardından idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.


Kaynak: DHA
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