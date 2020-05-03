86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi
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86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi

86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi
03.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:54

86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi Malatya'da yaşayan 86 yaşındaki Veli Çağlar'a vefa destek grubu üyeleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi

MALATYA - Malatya'da yaşayan 86 yaşındaki Veli Çağlar'a vefa destek grubu üyeleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pasta ile birlikte polisi kapıda görünce duygulanan Veli amcanın polis ile girdiği diyalog ise gülümsetti.

Korona virüs salgını nedeniyle risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, Malatya'da yaşayan Veli Çağlar'ın kızı Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Gurubunu arayarak babasının doğum günü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Gurubundaki polis ekipleri hazırladıkları doğum günü pastası ile Veli Çağlar'ın evine gitti. Kapıyı açtığında polis ekipleri pasta ile gören Çağlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Görevlilerin durumu anlatması üzerine sevinci gözlerinden okunan yaşlı adamın, polis ekipleri ile yaşadığı diyalog ise hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutlayan Veli Çağlar, kendisine bu sürprizi yapan ekiplere teşekkür etti.

86 yaşına giren Veli amcaya doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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