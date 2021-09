86 ülkeden canlı yayınlanacak MXGP OF TURKEY start alıyor

- 86 ülkeden canlı yayınlanacak MXGP OF TURKEY start alıyor 36 ülkeden 140 sporcunun katılacağı yarışlarda motorcular yarın piste çıkıyor Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirecek olan ve 86 ülkede canlı, 186 ülkede ise banttan yayınlanacak olan MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON...