86 farklı branştan 12 bin 182 kursiyer faydalandı

Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde kadınların imzasını taşıyan Mamak Belediyesi Aile Merkezleri her geçen yıl artan sayısı ve çoğalan üyeleri ile daha da büyümeye devam ediyor.

Alüminyum rölyeften ahşap boyamaya, kanaviçeden dikiş nakışa kadar 19 aile merkezinde 86 farklı branştan bir yılda 12 bin 182 kursiyer faydalandı. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde bulunan kurslara ise 134 kişi başvurdu. Türk İslam Sanatları Merkezi'ne ise 74 kişi ön kayıt yaptırdı. Aile merkezlerinde verilen kursların kadınların hem kişisel gelişime hem de el becerilerini geliştirip katkı sağladığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile merkezlerimizle kadınlarımızın hayat standartlarını yükseltiyoruz ve aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda kadınlara meslek öğreterek iş sahibi olmalarına zemin hazırlıyoruz" dedi.

Yeni yetenekler kazanıyorlar

Aile merkezlerinin sosyal hayata zenginlik kattığını da ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Açtığımız kurslar Mamaklı kadınlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarımız sayesinde hanım kardeşlerimiz yeni yetenekler kazanıyor. Bizler de alanında uzman eğitimciler ile aile merkezlerimizdeki uygulamaları her geçen gün geliştirerek hizmet kalitesini artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA