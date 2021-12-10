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86. Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

86. Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Pazartesi günü 86. kez düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Pazartesi günü 86. kez düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek organizasyona kayıtların devam ettiği belirtildi.

Dikmen Keklik Pınarı mevkisinde 27 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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