86 bin aileye psiko-sosyal destek
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86 bin aileye psiko-sosyal destek

86 bin aileye psiko-sosyal destek
06.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:01

Sivas Valisi Salih Ayhan Video Konferans Yöntemiyle öğretmenler ile görüştü.

Sivas Valisi Salih Ayhan Video Konferans Yöntemiyle öğretmenler ile görüştü. Ayhan, öğretmenlerin salgın sürecinde telefonla öğrencileri aramasına mutlu olduğunu dile getirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kamu kurum ve kuruluşları ile video konferans toplantılarına devam ediyor. Vali Ayhan, ilçelerde görev yapan ortaokul 8. sınıf öğretmenleri ve ilde görev yapan sınıf öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirerek öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Salih Ayhan, 8. sınıf öğretmenlerine yönelik yaptığı konuşmada, eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu ifade ederek, Sivas'ta herhangi bir öğretmen kadrosu boşluğu bulunmadığını ifade etti. Çocukların zihnindeki okul kavramının öğretmenlerle somutlaştığını ve anlam bulduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ta 86 bin aile ile görüşülerek, hem öğrenci hem de veliye psiko-sosyal destek verildi. Bir öğrenciye değerli olduğunu hissettirmek çok anlamlı. Salgın süresince okula gidemeyen evlatlarımızı bir telefonla aramanız çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

" Aile olmalıyız"

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki süreci ve uygulanan tedbirleri sınıf öğretmenleri ile paylaşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte salgına karşı çok iyi bir süreç yönetildiğini ifade etti. Öğretmenlerin eğitim camiasının fedakarlıklar yaparak, eğitime önemli katkılar sunduklarını anlatan Vali Ayhan, "Hep beraber bu şehre güzel hizmetler bırakacağız. Makam ve mevkiyi bir kenara bırakarak, bir aile olmalıyız, ekip ruhu oluşturmalıyız. Yılmadan yıkılmadan, aşkla, şevkle, sadakatle, bu evlatlarımıza, vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize hizmet edeceğiz. Salgın öncesinde şahsım olarak çocuklarımıza 32 bin adet kitap dağıtmıştık. Bu yıl hakikaten evlatlarımız dolu dolu kitap okudular. " dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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