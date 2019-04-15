850 Yıllık Notre Dame Katedrali'nde Yangın
Fransa'nın başkenti Paris'te, tarihi Notre Dame Katedrali'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarihi katedralin üzerinde siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
Yangının nedeni ise bilinmiyor.
Yetkililer, yangının katedralde bir süredir devam eden yenileme çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor.
Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.
https://twitter.com/BobLeCentriste/status/1117837076140122112