850 YAŞINDAKİ ÇINAR AĞACI YILLARA MEYDAN OKUYOR
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850 YAŞINDAKİ ÇINAR AĞACI YILLARA MEYDAN OKUYOR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 850 yıllık çınar ağacı büyük ilgi görüyor.

03.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:10

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 850 yıllık çınar ağacı büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar gövde kalınlığı 12 metre olan yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar ağacını ilgiyle inceliyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde Darıca Belediyesi'ne ait bir çay bahçesi içerisinde bulunan dev çınar ağacı 850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyor. Gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, ilginç bir gövdeye sahip çınar ağacını inceleyerek, ağacı fotoğraf karelerine taşıyor.

'AĞACIN YAŞI BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA HESAPLANDI'

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ağacın 850 yaşında olduğunu belirterek, "Sanıyorum ki şu anda Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri. 850 yaşında ve tamamen bilimsel gerçeklerle ve üniversitelerin yaptığı araştırma sonucu yaşı da kanıtlanmış bir ağacımız. Çınar ağaçlarıyla da bilinir Darıca. Darıca zaten daha önce bu bölgenin yeşillik merkeziydi. Darıca Bizans Dönemi'nden kalma tarihi ve kültürel güzelliklere sahip bir yer. Bu ağacın tamamen bilimsel bir çalışma sonucunda yaşı hesaplandı. Darıca'da yaşayan vatandaşlarımızın ve bu bölgeye gelen ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor." dedi.

'ANIT OLARAK KABUL EDİLEN AĞAÇ'

Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri olduğunu belirten Karaman, "İçerisindeki kovuğu gördüğünüz zaman doğal bir ev şeklini aldığını görüyorsunuz. Bunlar artık anıt olarak kabul edilen ağaçlar. Darıca için son derece önemli bir sembol. Ülkemizdeki en yaşlı ağaçlarımızdan biridir. Özellikle bu bölgedeki yarımada şeklindeki Bayramoğlu çok fazla yerli turist çekiyor, oraya gelenler de bu ağacı ziyaret etmeyi ihmal etmiyor." diye konuştu.

850 YAŞINDAKİ ÇINAR AĞACI YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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