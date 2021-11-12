85 yaşındaki Zehra Türker'in Atatürk sevdası bambaşka! - Haberler
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85 yaşındaki Zehra Türker'in Atatürk sevdası bambaşka!

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85 yaşındaki Zehra Türker'in Atatürk sevdası bambaşka!

Hollanda da 40 yıldır yaşayan aslen Kırklareli Vizeli olan ve 2015 yılında Rotterdam'daki oğlunun 309 m2 evinde oğlu ile birlikte kurdukları ATATÜRK ve ÇANAKKALE MÜZESİ'nde bugüne kadar 5 yılda 25.000 den fazla misafiri konuk ettiler.

ÇANAKKALE (Bültenler) - Zehra Ninenin Atatürk sevdası 7 yaşında iken babasının Bulgaristan'dan göç ettiklerin de Vize de iken aşıladığı Atatürk sevgisini 80 yıldır aklından çıkarmayan ve3oğlunu da Atatürk sevdalısı yapan Zehra Türker anamız her gün konukları çay kahve ve savaş zamanındaki kuru üzüm hoşafı ve tayın ekmeği yanında simit ile misafir ederek gönülleri fethetti.

85 Yaşındaki Zehra Türker'in Hollanda da ki Atatürk sevdası

Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasımlara ayrı bir şekilde hazırlanan Zehra Türker ninemiz, 2019 yılında da 27 Nisanda Hollanda Kraliçesinden Kraliyet Nişanını 82 yaşında almış ve 28 Nisanda da Türk Dünyası Dünya Kültür ödülünü Ankara da alarak gönülleri fethetmiştir.

Zehra nine oğlunun evini özenle süslemenin yanında kendi de asker elbisesi giyerek konukları asker elbisesi ile ağırlamakta ve Çanakkale'yi ve Atatürk'ü onlara anlatmaktadır.

85 Yaşındaki Zehra Türker'in Hollanda da ki Atatürk sevdası

Zehra Türker "Atatürk sevdamız hiç bitmesin, Atatürk bir dünya lideridir. Sonsuza kadar kalplerde yaşayacaktır" dedi.

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