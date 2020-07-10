85 yaşındaki yaşlı adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönden seyreden traktöre tırın çarpması sonrasında traktör sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönden seyreden traktöre tırın çarpması sonrasında traktör sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Gülşehir'e gitmekte olan 50 EN 022 plakalı tır ters yönden gelmekte olan Mustafa Çöl yönetimindeki 50 NF 521 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken traktörün altında kalan 85 yaşındaki Mustafa Çöl hayatını kaybetti. Traktör altında kalan sürücüyü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri güçlükle çıkartırken polis yolu trafiğe kapattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA