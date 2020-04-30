85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı
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85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı

85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı
30.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:21

85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı Polis ekipleri yaşlı adamı evine bıraktı Samsun'da 85 yaşındaki bir vatandaş işlek caddedeki bankaya giderken polis tarafından fark edilerek, tekrar evine bırakıldı.

85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı

Polis ekipleri yaşlı adamı evine bıraktı

SAMSUN - Samsun'da 85 yaşındaki bir vatandaş işlek caddedeki bankaya giderken polis tarafından fark edilerek, tekrar evine bırakıldı.

1 Mayıs'ta ve hafta sonunda Samsun ve 30 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasak öncesinde vatandaşlar bugün dışarı çıkarak eksiklerini tamamlamaya çalıştılar. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlar, işe ya da alışverişe çıkarken, polis ise Samsun sokaklarında denetimlerini sürdürdü. 85 yaşındaki Ahmet Yavuz, Samsun'un en işlek caddelerinden biri olan Mecidiye'de bankaya giderken polis tarafından fark edildi.

"Ben 1 Mayıs'ta yasak sanıyordum, bankaya gitmek için evden çıktım"

Bankadaki işlemleri için evden çıktığını dile getiren Ahmet Yavuz, "85 yaşındayım. Dışarı çıkma yasağını bilmiyordum. Ben Cuma günü yasak var diye biliyordum. 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyordum. Muhtara da sordum, 'Bugün saat 17.00'ye kadar sıkıntı yok' dedi. Samsun'da kimsem yok. Olsa onları gönderirdim" dedi.

Yaş adamı fark eden polis ekipleri, yaşlı adama, "Yasal olarak 65 yaş üstüne bankalar işlem yapmıyor. İşlemlerinizi bize bildiriyorsunuz bizimle beraber işlemlerinin polis eşliğinde yapılıyor. Lütfen evinizden çıkmayın. Dışarıda bulunmanız hem sizin hem de diğer vatandaşların sağlığı için tehlikeli. Şimdi sizi eve bırakacağız. Daha sonra da işlemleriniz için size yardımcı olacağız" diye konuştular.

Yaşlı adam, yapılan uyarıların ardından resmi polis ekipleri tarafından alınarak, tutanak tutulduktan sonra evine kadar bırakıldı.

85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı

Kaynak: İHA

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