85 yaşındaki Semiha teyzeden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Niğde, Güncel

85 yaşındaki Semiha teyzeden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Niğde'de 85 yaşındaki Semiha Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 200 lira bağışlayarak destek oldu.

17.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:38
85 yaşındaki Semiha teyzeden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Niğde'de 85 yaşındaki Semiha Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 200 lira bağışlayarak destek oldu.

Dere Mahallesi'nde yaşayan Semiha Ulu, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak kampanyaya destek vereceğini bildirdi.

Eve giden ekiplere ihtiyaçlarını da söyleyen Semiha teyze, kampanyaya destek olmak için 200 lira verdi.

Parayı yatıran ekipler, banka dekontuyla ihtiyaçları alarak Semiha teyzeye teslim etti.

85 yaşındaki Semiha teyzeden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kaynak: AA

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