85 yaşındaki kayıp, yaralı olarak bulundu

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alaaddin Ö. (85), yaralı olarak bulundu.

Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Alaaddin Ö., dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile İHH ve mahalleli arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler, aramalar sonucu gece saatlerinde Alaaddin Ö.'yü yaralı buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alaaddin Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.