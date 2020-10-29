85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı
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85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı

29.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:55
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kendisini ziyaret ederek ihtiyacını soran belediye görevlilerinden bayrak istedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kendisini ziyaret ederek ihtiyacını soran belediye görevlilerinden bayrak istedi. Yaşlı kadının bayrak sevgisi ise evinin önüne bayrak direği yerleştiren ekipler tarafından kayda alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Teksen köyünde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan'ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu. 25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi. Yaşlı kadının talebi karşısında duygulanan ekipler, talebi gerçekleştirmek için başlattığı çalışma ile Fidan'ın evinin önüne önce bayrak direği montajı yaptı. Daha sonra ekiplerin getirdiği Türk bayrağını heyecanla alan Fidan ise bayrağı göndere çekerek evinin önünde dalgalanmasını sevinçle izledi.

Yaşlı kadının, belediye ekiplerinden bayrak talep ettiği duygu dolu anlar ise ekipler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ihtiyacını sorduğu Fidan, "Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur" diyor. Görüntülerin devamında ise ekipler tarafından kurulan bayrak direğine Fidan tarafından Türk bayrağı çekiliyor. - KOCAELİ

85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı
85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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