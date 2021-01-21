85 yaş ve üstündekilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının hızla tamamlanması planlanıyor
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85 yaş ve üstündekilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının hızla tamamlanması planlanıyor

21.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:16
85 yaş ve üstündekilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının hızla tamamlanması planlanıyor

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki 85 yaş ve üstündekilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasının hızla tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki 85 yaş ve üstündekilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasının hızla tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlanan aşı uygulaması, 85 yaş ve üstündekilerle devam ediyor.

Aşılama, 90 yaş ve üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş ve üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.

Ayaş'ta aşılanan 85 yaş üzeri kişiler

Ankara'nın Ayaş ilçesinin Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'ye, aşı uygulama ekibince Kovid-19 aşısı yapıldı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı.

Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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