85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 85 Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendi.
İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 85 Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendi.
İşgal altındaki Kudüs'te 85 Yahudi yerleşimci polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'nda Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlarken Filistinlilerin girişini engelledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nce Filistin medyasında olaya ilişkin açıklama yapılarak "Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da kendi ibadetlerini yapıp, Filistinlere yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunuyor" denildi.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı