85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
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85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araba aynalarını çalan iki zanlı, Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araba aynası çalan 2 hırsız,...

85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araba aynalarını çalan iki zanlı, Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araba aynası çalan 2 hırsız, Kağıthane polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, hırsızları giydiği tişört ve taktığı kask sayesinde yakaladı. Toplamda 85 suç kaydı olan 2 hırsız, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araç aynalarını çalan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların onlarca hırsızlık olayına karıştıkları, çaldıkları motosikletlere sahte plaka takarak sattıkları belirlendi. Olayların yaşandığı adreslerde ve çevre semtlerde inceleme yapan polis ekipleri, yüzlerce saat güvenlik kamerası izledi.

Tişörtteki "One 9" detayı zanlıları ele verdi

Polis ekipleri, zanlıların üzerinde sahte plaka takılı motosikletle girdikleri lüks sitelerde 3 motosikleti ve iki aracın aynalarını çalan hırsızların aynı kıyafet ve kaskı kullandıklarını gördü. Yapılan detaylı incelemede şahıslardan birinin hırsızlık olaylarında "One 9" yazılı kazak kullandığı ve aynı kaskları taktığı tespit edildi. Yapılan incelemede zanlıların 22 yaşındaki Tolga K. ve 23 yaşındaki Atahan P. olduğu belirlendi.

Motosiklet hırsızları Kağıthane polisinden kaçamadı

Şahısları yakın takibe alan polis ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde bir araca bindiklerini gördü. Bunun üzerine araca yaklaşan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi. Ancak Atahan P. araçtan inerek kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada kapı boşluğunda ruhsatsız tabanca, çift eldiven ve sırt çantası ele geçirildi. Şahısların kaldıkları evde de arama yapan polis ekipleri, "One 9" yazılı kazak ve çift ayakkabı ele geçirdi.

Emniyette 85 adet suç kayıtları ortaya çıktı

Aramaların ardından ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen 2 hırsız, burada yapılan sorgularında suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların karıştıkları olaylarda üstlerinde olan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kıyafetleri, motosiklet kaskları ve ayakkabıları evlerinde bulundu. Şahısların emniyette çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı toplamda 85 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Tolga K. ile Atahan P. polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar çıkartıldıkları mahkemece adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların hırsızlık yaptığı ve kıskıvrak yakalandıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan şahısların çaldıkları motosikletleri ve aynaları sattıkları ortaya çıktı.

85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi
85 suç kaydı olan motosiklet hırsızlarını 'tişört' ve 'kask' detayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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