85'lik Dede Kurusıkı Tabancayla Kazara Kendini Vurdu

Samsun'da 85 yaşındaki bir kişi kurusıkı tabancayı kurcalarken kazara kendini vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun ilkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye zaman zaman oturmaya giden S.B.(85), kurusıkı tabancasını kurcalarken tabanca kazara ateş aldı. Sol elinin parmaklarından yaralan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde bulunan tabancaya el koyup inceleme başlattı. - SAMSUN