85 Gün Boyunca Aktif Kalan Yanardağda Sessizlik Hakim - Haberler
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85 Gün Boyunca Aktif Kalan Yanardağda Sessizlik Hakim

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağ patlaması, Avrupa'da son 80 yılda yaşanan en büyük yanardağ patlamasıydı.

İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağ patlaması, Avrupa'da son 80 yılda yaşanan en büyük yanardağ patlamasıydı. 85 gün boyunca aktif kalan Cumbre Vieja Yanardağı'nda şu an sessizlik hakim ancak gaz salınımı devam ediyor. Uzmanlar, bölgede inceleme ve denetim çalışmalarını başlatmış durumda

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Yanardağ, İspanya, Güncel, Haber

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