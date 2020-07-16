85 göçmene müdahale edilen Hastings kanalında "yanlış alarm"
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85 göçmene müdahale edilen Hastings kanalında "yanlış alarm"

İngiltere ve Fransa arasında bulunan Hastings Kanalında 15 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen altı farklı olayda toplam 85 göçmene müdahale edildiği doğrulanırken göçmenlerin raporları incelendikten sonra olayın "yanlış alarm" olduğu ifade edildi.

85 göçmene müdahale edilen Hastings kanalında
16.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:29

İngiltere ve Fransa arasında bulunan Hastings Kanalında 15 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen altı farklı olayda toplam 85 göçmene müdahale edildiği doğrulanırken göçmenlerin raporları incelendikten sonra olayın "yanlış alarm" olduğu ifade edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Çarşamba günü Hastings Kanalındaki altı farklı olayda toplam 85 göçmene müdahale edildiğini doğruladı. İran, Yemen ve Türklerden oluşan 3'ü kadın 10 kişinin bulunduğu teknenin de ele geçirildiği açıklandı. Ancak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Hastings'e hiçbir göçmenin karaya gelmediğini ve olayı "yanlış alarm" olarak nitelendirdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Geçişler genellikle tehlikeli suç çeteleri tarafından organize ediliyor. Önceliğimiz her zaman bu geçişlerin arkasındaki organize suç çetelerini tutuklamak olacaktır" diye belirtti.

İçişleri Bakanlığından gelen açıklamalara göre, sınır Gücü ve ortak kurumlar, Kanal'da İngiltere'ye giden küçük tekneler hakkında uyarıldıktan sonra 15 Temmuz Çarşamba günü altı olayla uğraştılar. Birinci olayda Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI), kendilerini Sudan vatandaşı olarak tanıtan dört erkeği taşıyan bir gemiyi ele geçirirken aynı sabah saat 4.25 civarında yaşanan ikinci olayda bir Sınır Gücü gemisi tarafından Yemen, Suriye, Mısır, İran, Kuveyt ve Filistin vatandaşlarından oluşan 16 kişinin bulunduğu gemi ele geçirildi. Aynı sabah saat 4: 25 ve 6: 20 civarlarında yaşanan 6 olayda toplamda 85 kişinin yakalandığı doğrulandı. Sabah saat 6.20 civarında, bir Sınır Gücü gemisi tarafından kendilerini İran, Yemen ve Türk vatandaşı olarak tanıtan 10 erkek ve 3 kadın taşıyan bir geminin de ele geçirdiği belirtildi. İçişleri Bakanlığından gelen açıklamada, "Hepsi göçmen yetkililer tarafından güvence altına alındı ve yerleşik süreçlere uygun olarak herhangi bir tıbbi gerekliliğin olup olmadığını belirlemek için değerlendirildi. Onlarla görüşülecek ve davaları göçmenlik kurallarına uygun olarak ele alınacak ve uygun olan yerlerde gözaltına alınacaktır" diye ifade edilirken ayrıca göçmenlerin genellikle Fransa üzerinden geldiği belirtildi.

İngiltere Göçmenlik ve Uyum Bakanı Chris Philp, "Bu tehlikeli geçişleri durdurmak için tutuklama, insanları geri gönderme ve tekneleri durdurma eylemlerini sürdürüyoruz. Fransızlar sadece geçen hafta 200'den fazla girişimi engellediler. Ama daha yapılacak çok şey var, bu yüzden yeni bir Fransız-İngiliz istihbarat hücresi kurduk" diye belirtti. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

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