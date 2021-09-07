85. Bergama kermesi için geri sayım
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85. Bergama kermesi için geri sayım

85. Bergama kermesi için geri sayım
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk yerel festivali ünvanına sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kadim şehir Bergama'ya miras olan ve 84 yıldır aralıksız yapılan Uluslararası Bergama Kermesi'nin 85.'ncisi için geri sayım.

Kermes bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, Koronavirüs nedeniyle sınırlı katılımcı ve etkinlikle organize edilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan etkinliklere katılımcılar Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak. Kermes etkinlikleri ayrıca dijital mecra ve canlı olarak yapılacak olan tv yayınları ile ekranlarda yaşatılacak.

BAŞKAN KOŞTU; "85. BERGAMA KERMESİ'MİZİ VE 99. KURTULUŞ GÜNÜMÜZÜ 13-14 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPACAĞIZ"

Bergama için ayrı bir yeri olan Kermes için hazırlıkların tamamlandığını ve programa son şeklinin verildiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kermesimizi 13-14 Eylül 2021 tarihlerinde yapacağız. 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlatacağımız kermesimizde aynı gün saat 18.00'de Arasta girişi Çınarlı Kahve önünde İklim değişikliklerini konu alan paneli, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de THM ve TSM Konserini yapacağız. 14 Eylül 2021 Salı günü ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.'ncu yıl dönümü ile birlikte kermesimizin 2. günü etkinliklerine de devam edeceğiz. 14 Eylül 2021 Salı günü saat 10.00'da Bergama'mızın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Günü etkinliklerine Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayıp, saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programımızı, saat 21.00'de ise yine Cumhuriyet Meydanı'nda Coşkun Sabah Konserini gerçekleştireceğiz. Koronavirüs nedeniyle sınırlı katılım olacağından etkinliklerimizi sosyal medya ve tv ekranlarıyla vatandaşlarımızın evine geçen yıl olduğu gibi bu yılda götüreceğiz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "KORONAVİRÜS VERİLERİNİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ, KERMESİMİZİ VE KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZİ TEDBİRLER ALTINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ülkemiz de yapılmaya başlanan ilk yerel festival özelliği taşıyan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 84 yıldır organize edilen Uluslararası Bergama Kermesi'nin 85.'ncisi için geri sayımın başladığını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Türkiye'mizin ilk festivali olan savaş yıllarında bile aralıksız düzenlenen kermesimizi Pandemi tedbirlerine uygun olarak dijital mecrada ve tv ekranlarından geçen yılda aynı heyecan ve ruhla gerçekleştirmiştik. Bu yıl aşılanma olduğundan programımıza panel ve konserler de ilave ettik. Yaşadığımız olağanüstü durum olan Pandemi nedeniyle bu yılda kermesimizi Haziran ayında yapamadık. Geçmiş yıllar içerisinde de kermesimiz bazı yıllar bir hafta süreyle bazı yıllarda da daha az süreyle yapıldı. Ağustos ayında oy birliği ile meclisimizde aldığımız kararla kermesimizi Pandemiden dolayı Eylül ayı içerisinde yapmayı kararlaştırmıştık. 13-14 Eylül 2021 tarihlerinde hemşehrilerimi Koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde programlara bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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