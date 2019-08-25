25.08.2019 14:15

846 yıllık "Sudan Koyun Atlatma Yarışması" renkli görüntülerle başladı

846 yıllık yarışmada çobanlar eğittikleri koç ve sürülerini sudan geçirmeye çalıştı

Yarışma UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor

Yarışmaya bu yıl 28 çoban koç ve sürüleri ile katıldı

DENİZLİ - UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Denizli'de bu yıl 846. gerçekleştirilen asırlık 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' 28 yarışmacının katılımı ile başladı. Yarışmada Büyük Menderes Nehri'ne giren çobanı, koç ve sürüsü takip ederek suya atlayıp karşıya geçmeye çalıştı.

Gerçekleştirilen yarışmada çobanlar yarışmaya mor, turuncu, sarı ve mavi renkleri boyadıkları koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Yarışma, Büyük Menderes Nehri'nin boyu yaklaşık 1 metre olan suyun sığ kısmında yapıldı. Yarışmada, çobanlar önde olacak şekilde koşarak nehre girdi. Çobanı koç ve sürüsü takip ederek suya girerse yarışmacı başarılı sayıldı. Suya girme esnasında tek şart ise koç ve sürüye her hangi bir baskı yapılmaması. Yarışma için oluşturulan jüri üyeleri derecelendirmeyi yaparak çobanın kazanıp kazanmadığına karar veriyor. Gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 28 çoban, koç ve sürüsü ile birlikte katılırken, yarışmanın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Sudan geçen çobanlar alkış aldı

Gerçekleştirilen yarışmada suya giren ilk çobanın sürüsü kendisini takip etmeyerek suya girmezken yarışmacı bu yüzden elendi. Yarışmada suya kendisi ile birlikte 2,3 ve 4. sıradaki giren diğer çobanlar ise başarılı sayıldı.

Yarışma alanına dolduran vatandaşlar sürüsü kendisi ile birlikte sudan geçen çobanları uzun süre alkışladı. Yarışmada suyu atladıktan sonra sürüsü peşinden gelmeyen çobanlar ise nehrin içinde belli bir sürü kendi taktikleri ile sürülerini çağırarak suyu girmeleri için çaba sarf etti. Ancak belli bir süre sürünün suya girmemesi üzerine çobanlar jüri tarafından başarısız görünerek yarışmadan elendi.

"Başarılı olmayan yarışmacılar umutlarını önümüzdeki yıllara sakladı

Yarışmaya katılan çobanlar koç ve koyunlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ve yılarca onlarla uğraştıklarını dile getirdiler. Bazı çobanlar koyunlarını maniler ile yetiştirdiklerini ve yarışmanın olmazsa olmazının maniler olduğunu dile getirdi.

Yarışmada sürüleri kendileri ile birlikte sudan geçen çobanlar büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, sürüleri sudan geçmeyen çobanlar ise umutlarının önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek yarışmada olduğunu kaydettiler.

Akşam saatlerine kadar devam edecek yarışmaya çevre ilçelerden de katılım oldu.

Kaynak: İHA