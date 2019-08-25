846. Sudan Koyun Geçirme Yarışması

25.08.2019 20:16

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 846 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması ödül töreniyle sona erdi.

Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında gün doğumunda başlayan yarışmada, 52 çoban mücadele etti.

Yarışmada Necdet Aydoğdu birinci, Sadık Koçan ikinci, Hüseyin Durmuş üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan tarafından verildi.

Birinci olan koyunu açık artırmayla 25 bin liraya AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan aldı. Elde edilen gelir, Çal Belediyespor'a bağışlandı.

Kaynak: AA